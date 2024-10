Casa de acolhimento pede ajuda para encontrar familiares de idoso que se perdeu em Goiânia

Ele foi deixado na instituição na madrugada deste sábado (12)

Paulo Roberto Belém - 12 de outubro de 2024

Idoso perdido e acolhido em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Casa de Acolhida Cidadã, em Goiânia, pede ajuda aos cidadãos para localizar os familiares ou qualquer pessoa que possa ter informações da identidade de um idoso, acolhido pela instituição na madrugada deste sábado (12).

Aparentando ter entre 65 e 70 anos de idade, ele foi deixado por policiais na casa de acolhimento por volta das 03h da manhã, vestindo blusa de manga longa preta, calça de moletom azul, botina e um boné na cor verde com a escrita “Senar Goiás”.

Ao Portal 6, a assistente social do local, Raíza de Sousa, afirmou que mesmo tentando, por várias vezes, questionar o nome do idoso, ele não responde. “Ele se limita a dizer ‘cigarro’, eventualmente”, contou.

Ela chama a atenção para o fato de que o homem estava vestindo sete cuecas, o que pode indicar algum transtorno.

“Acreditamos que ele esteja perdido, até porque ele está bem cuidado, o que indica que estava há pouco tempo nessa condição”, disse.

Aqueles que tiverem informações sobre o idoso podem entrar em contato por meio do número da instituição é 62 99207 7758. A Casa de Acolhida Cidadã está localizada na Avenida 24 de Outubro, esquina com a Rua P-23 A, no Setor dos Funcionários, em Goiânia.