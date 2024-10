Shoppe está com vagas abertas para jovem aprendiz em Goiás; saiba como participar

Selecioandos terão direito a vale-alimentação, refeição e transporte, além de assistência médica e odontológica

Gabriella Pinheiro - 14 de outubro de 2024

Centro de distribuição da Shoppe. (Foto: Divulgação)

Considerada uma das maiores plataformas de comércio eletrônico, a Shopee está com 52 vagas abertas para a função de jovem aprendiz no Brasil. Do total, 14 delas são para Goiás.

As oportunidades são para atuar no município de Hidrolândia, na área de logística das unidades da empresa, e destinadas aos jovens com idade entre e 18 e 21 anos, que estejam cursando o ensino médio ou superior no período noturno. É necessário o certificado de dispensa do serviço militar obrigatório para rapazes.

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site do programa de aprendizagem, Espro. Não será cobrado taxa.

Os selecionados ficarão responsável por realizar sorting manual, etiquetagem e pesca de pacotes leves de até 12 kg, auxiliar nas atividades do FIFO, rondas na operação (identificando situações fora do padrão), dobrar sacas vazias sob bancadas, contagem e inventário de pacotes, colocar identificação nos setores e comunicados e entre outras atividades.

Aqueles que forem aprovados receberão um salário de R$ 995,08, além de vale-refeição (R$ 18,18 por dia útil), vale-alimentação (R$ 400,00 por mês), vale-transporte e assistência médica e odontológica.

Mais informações estão disponíveis no site.