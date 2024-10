Uber Jetta? Motorista de aplicativo de Goiânia chama atenção com aposta criativa

Cena foi compartilhada no perfil do influenciador Lucas Dias

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2024

Uber Jetta em Goiânia. (Foto: Reprodução)

“Uber Jetta” em Goiânia? A ideia de trafegar em um veículo mais sofisticado foi, em parte, implementada por um motorista de aplicativo da capital que decidiu inovar e investir na aposta.

Isso porque o prestador de serviço acabou transformando o carro, um Volkswagen Virtus 2021, em uma espécie de cópia de um Jetta, deixando a estética parecida com o modelo.

A cena foi compartilhada por meio de um vídeo, publicado no perfil oficial no Instagram “Uber Histórias”, do influenciador Lucas Dias, e deu o que falar entre os internautas.

Na gravação, o influencer mostra o veículo branco, com farol, roda, volante e até mesmo com um teto solar característico do Jetta.

“Trocou tudo, parece muito um Jetta. Olha o teto. Já tinha visto um Virtus com teto? Acho que é exclusividade”, diz Lucas.

Questionado, o motorista de aplicativo afirma que o investimento para fazer as alterações somaram aproximadamente R$ 50 mil.

“Esse carro tem Lane Assist (dirige sozinho), que eu coloquei, assistente de faixa, freia sozinho, você pode tirar a mão do volante que ele vai embora”, finaliza.

Veja o vídeo: