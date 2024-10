Saneago abre processo seletivo para estágios remunerados de nível médio e superior em 223 cidades de Goiás

Avaliação será realizada de forma virtual, e os candidatos devem estar atentos às especificações do edital para garantir a correta participação no certame

Samuel Leão - 16 de outubro de 2024

Governador Ronaldo Caiado em visita técnica à Saneago. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado da Saneago para estudantes de Nível Médio Regular e Nível Superior em diversas áreas. Foi publicado, no último dia 10, o edital que oferece oportunidades para estudantes em 223 cidades do estado de Goiás.

O processo seletivo está de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. As inscrições podem ser realizadas através da Universidade Patativa do Assar (UPA), de 11 de outubro de 2024 até 10 de novembro de 2024. O processo visa a formação de cadastro de reserva, válido para o período especificado no edital.

O estágio será remunerado. Para estudantes de Nível Superior, a bolsa é de R$ 950, com auxílio-transporte de R$ 95. Já para os de Nível Médio, o valor da bolsa é de R$ 500, com auxílio-transporte de R$ 50. A carga horária para ambas as modalidades é de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva on-line, que ocorrerá no dia 13 de novembro de 2024. A avaliação será realizada de forma virtual, e os candidatos devem estar atentos às especificações do edital para garantir a correta participação no certame.

A previsão de divulgação da lista de classificação provisória é para o dia 14 de novembro de 2024, com a versão definitiva prevista para o dia 21 do mesmo mês. Os selecionados irão atuar em diversas cidades do estado, incluindo Anápolis, Goiânia e várias outras do interior.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone WhatsApp (88) 3512-2450 / 0800 591 8710. Já o edital está disponível no link.