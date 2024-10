Aeroporto de Goiânia oferece serviços gratuitos para relaxar passageiros

Profissionais irão realizar as massagens entre as 14h e 19h, todas as sextas-feiras durante um mês

Samuel Leão - 18 de outubro de 2024

Aeroporto Santa Genoveva (Foto: Reprodução/Infraero)

O Aeroporto de Goiânia acaba de anunciar o lançamento de um novo serviço gratuito aos passageiros da unidade. A começar nesta sexta-feira (18), os visitantes poderão contar com o serviço de massoterapeutas na área de embarque do 1º piso.

As profissionais irão realizar as massagens entre as 14h e 19h, todas as sextas-feiras durante um mês, buscando gerar comodidade àquelas pessoas que precisam esperar horas para escalas ou mesmo para embarcar. Essa iniciativa seria parte do Programa Caminhos para a Saúde.

Essa ação partiu da CCR Aeroportos, a gestora do Santa Genoveva, e deverá ser mantida até o mês de novembro. As cinco horas de massagem deverão atender diversos clientes do aeroporto, sejam eles goianienses ou de outras partes do país e do mundo.

A gerente do Aeroporto de Goiânia, Tassia Fragua, explicou que a iniciativa reflete os objetivos da CCR Aeroportos em proporcionar momentos de bem-estar e relaxamento aos passageiros: “Nosso objetivo é proporcionar momentos de cuidado e relaxamento, fazendo com que cada passageiro sinta-se valorizado e bem cuidado antes de embarcar. Queremos que a espera pelo voo seja uma oportunidade de cuidado consigo mesmo, reforçando a importância de priorizar o bem-estar em todas as etapas de sua viagem”.

Ainda segundo a companhia, a massoterapia oferece benefícios como alívio do estresse, relaxamento muscular e melhora da circulação. Também ajuda a reduzir dores crônicas e contribui para o bem-estar geral, sendo uma boa alternativa para quem está prestes a viajar de avião.

A CCR Aeroportos não divulgou quantos profissionais ficarão à disposição do público, mas, como o projeto deverá ter início nesta sexta-feira (18), basta comparecer à unidade para conferir e aproveitar o serviço oferecido.