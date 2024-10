Morte de recém-nascido com suspeita de meningite é investigada em Anápolis

Bebê teria sido internado aos 10 dias de vida, não resistindo e falecendo apenas dois dias depois

Samuel Leão - 18 de outubro de 2024

Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com apenas 12 dias de vida, sendo que dois deles foram passados internado na Ânima Centro Hospitalar com suspeita de meningite, um recém-nascido acabou falecendo na última quarta-feira (16). Tanto a unidade de saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis já está investigando o caso.

“Você veio nesse pouco tempo para me mostrar o valor do amor de um pai. Não esperava passar por nada disso, mas você veio, fez todos felizes e se foi, deixando saudade e muita sabedoria. Olhe e proteja nós aí de cima, meu anjinho”, foi esse o relato emocionado publicado pelo pai enlutado nas redes sociais.

A família vivia em Abadiânia e teria ido à Anápolis para conseguir tratamento do pequeno. A mãe também fez uma homenagem, escrevendo um pequeno texto em uma publicação:

“Eu queria tanto ter te conhecido melhor, ter te segurado nos meus braços por mais tempo. A dor de te perder é enorme, não sei como vou seguir sem você. Mesmo que nossa história tenha sido tão curta, você já deixou um pedaço de luz em mim. Vou sempre lembrar de você com todo meu amor. Saiba que você é e sempre será parte de mim. Eu te amo para sempre”, dedicou.

Já a Semusa relatou que aguarda o encerramento do caso, por parte do hospital, e reforça as suspeitas já apontadas. A Secretaria do Estado de Saúde (SES) também expressou ter sido informada da possibilidade de se tratar de um caso de meningite, e que irá investigar o caso.

O Portal 6 entrou em contato com o Ânima Centro Hospitalar, que informou ter admitido o bebê na unidade no dia 14 de outubro, já com 10 dias de vida, e confirmou o óbito ocorrido 48 horas depois. A causa ainda segue sendo investigada.

Confira, a seguir, as notas de posicionamento na íntegra:



Ânima Centro Hospitalar

“Anápolis, 18 de outubro de 2024

O Ânima Centro Hospitalar informa que admitiu no último dia 14 de outubro, um paciente com 10 dias de vida, nascido em outro hospital.

O paciente chegou à unidade com quadro grave, sendo encaminhado para isolamento na UTI com suspeita de meningite, e teve o tratamento e medidas de suporte iniciados de imediato, evoluindo com piora clínica e óbito após 48 horas de internação.”

Prefeitura de Anápolis:



“A Secretaria Municipal de Saúde confirma o óbito de suspeita de meningite em unidade particular e ressalta que aguarda fechamento do caso que está sendo feito pelo próprio hospital.”

SES-GO:



“A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que recebeu a notificação de um caso suspeito de meningite, que segue em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis.

Dessa forma, o caso não foi confirmado e segue em investigação.”