Últimos dias para se inscrever em concurso público no DF com salários de R$ 8,1 mil

Após retificação, prazo foi estendido até próxima segunda-feira (21)

Thiago Alonso - 19 de outubro de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Divulgação)

Após estender o prazo para o concurso público do Conselho Federal de Nutrição (CFN), a banca organizadora anunciou a data final para se inscrever no certame, agora marcada para a próxima segunda-feira (21).

Ao todo, são oferecidas 14 vagas, além da formação de cadastro reserva. Os candidatos serão selecionados para atuar em Brasília (DF) e contarão com uma carga horária de até 40h semanais.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio e superior, com salários de até R$ 8.124,76, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 1.156,11.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 57 a R$ 69, dependendo do cargo desejado.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para serem realizadas no dia 24 de novembro. Também serão aplicadas etapas extras, como prova discursiva e análise de títulos e experiência profissional para determinados níveis.

Confira todas as vagas ofertadas:

Profissional de Suporte Técnico – PST (03)

Administrador (01)

Advogado (01)

Comunicação Social – Audiovisual (01)

Comunicação Social – Design (01)

Contador (01)

Nutricionista (04)

Secretário-Executivo (01)

Tecnologia da Informação – Suporte Técnico (01)

Para mais informações, leia o edital retificado.