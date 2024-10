Previsão do tempo em Goiás prevê novas tempestades em diferentes regiões nesta segunda-feira (21); veja onde

Temperaturas no estado deverão variar entre 17 °C e 33 °C

Davi Galvão - 20 de outubro de 2024

Chuvas devem marcar o estado (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Já no começo desta semana, a chuva segue firme em todo o território goiano, com a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) para esta segunda-feira (21) destacando a possibilidade de tempestades, ventanias e raios.

As regiões Norte, Sul e o entorno do Distrito Federal (DF) devem registrar os maiores volumes pluviométricos, com 35 mm cada. Já as regiões Central e Oeste devem ficar com a média de 30 mm, enquanto o Sudoeste segue com 20 mm.

Com relação aos municípios, Flores de Goiás é a cidade listada com maior média de precipitação esperada, com 22 mm. Logo na sequência, têm-se Porangatu, Luziânia e Goianésia, com 20 mm.

Formosa, Santa Helena e Itaberaí aparecem com 15 mm e Goiatuba, Cocalzinho, Palmeiras de Goiás e Cristalina com 12 mm.

Goiânia, bem como Anápolis, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Rubiataba, Iporá e Araguapaz, devem marcar 10 mm.

Com relação às temperaturas, as regiões Oeste e Norte devem registrar as máximas do dia, com 33 °C. Já o Leste goiano deve marcar os registros mais amenos do dia, com 17 como mínima.