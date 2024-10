Saiba detalhes de apartamento de luxo à venda por quase R$ 14 milhões em Goiânia

Imóvel ganhou destaque na web pela arquitetura refinada e localização

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2024

Apartamento de luxo à venda em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Localizada em frente ao Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, uma penthouse de alto padrão tem se destacado entre usuários da web pelo valor avaliado para venda: exatos R$ 13,7 milhões.

O apartamento chamou atenção nas redes sociais, após a corretora de imóveis Ludmila Balduíno compartilhar um vídeo dando detalhes da propriedade. Até o momento, para se ter ideia, a postagem já acumula mais de 4 mil visualizações.

Com 745 m², o local oferece uma vista privilegiada de boa parte da capital e está fixada no edifício Epic City Home – conhecido pela arquitetura de luxo.

Logo próximo da varanda, o imóvel apresenta uma piscina e conta com, ao menos, 8 cômodos. Um deles, inclusive, com porta uma hidromassagem.

De acordo com Ludmila, no momento, há apenas duas unidades do imóvel disponíveis na capital e, todos os dias, os mesmos recebem visitas de pessoas interessadas em obtê-lo.

“Após o vídeo viralizar, muitos questionaram o preço, mas é essencial lembrar que o mercado de luxo é movido por fatores específicos que justificam cada centavo do investimento. Quem busca esse tipo de imóvel sabe que está investindo em exclusividade, localização e qualidade incomparável”, destacou ela na legenda.

Veja o vídeo: