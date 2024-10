Trabalhadores com carteira assinada podem ter dinheiro a receber; saiba como consulta

Decisão foi realizada pelo Conselho Curador do FGTS e representa uma rentabilidade de 7,78%

Gabriella Pinheiro - 21 de outubro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Os trabalhadores brasileiros que atuam com carteira assinada podem ter dinheiro a receber. Isso porque o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) liberou R$ 15,2 bilhões em lucros para a categoria.

A decisão foi realizada pelo Conselho Curador do FGTS e representa uma rentabilidade de 7,78% tanto para as contas ativas e inativas. Saiba mais lendo até o final!

Trabalhadores com carteira assinada podem ter dinheiro a receber; saiba como consultar

Para saber se você tem ou não alguma quantia para receber do FGTS, basta acessar o aplicativo da Caixa ou o site da instituição. No aplicativo, é necessário ir até a conta do FGTS e verificar o extrato.

Entre os requisitos solicitados para a retirada dos valores por parte dos trabalhadores de carteira assinada, estão: demissão sem justa causa (neste caso é possível fazer o saque completo do FGTS); rescisão indireta; aposentadoria; aquisição da casa própria; doenças graves e outras situações (como a compra de terreno e construção de moradia própria).

Se gostou desse conteúdo, leia também:

O chá que ameniza dor de cabeça, cólica e ajuda eliminar gorduras abdominais

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

5 motos que os motoristas não precisam de CNH para poder pilotar

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!