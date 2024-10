Últimos dias para inscrições em processo seletivo com salários de até R$ R$ 8,3 mil

Vagas são destinadas para candidatos de todos os níveis de ensino

Paulo Roberto Belém - 21 de outubro de 2024

Fachada das instituições (Foto: HEMOGO e HGG)

Termina no próximo domingo (27) o prazo para as inscrições ao processo seletivo do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), que tem como objetivo formar cadastro reserva com candidatos para duas importantes instituições de saúde de Goiânia.

As vagas são para o Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Professor Nion Albernaz (Hemogo) e ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) e abarca os níveis médio, técnico e superior e, exclusivamente, com Deficiência (PcD) ou reabilitados pela Previdência Social.

Conforme o edital, as oportunidades são para os cargos de: Agente de Atendimento, I ou II; Analista em Saúde – Assistente Social; Analista em Saúde – Biomédico; Analista em Saúde – Enfermeiro – Hemocentro; Analista em Saúde – Enfermeiro I – Clínicas; Analista em Saúde.

Enfermeiro I – CTI; Analista em Saúde – Farmacêutico – Clínico; Analista em Saúde – Farmacêutico – Hospitalar; Analista em Saúde – Fisioterapeuta I; Analista em Saúde – Fonoaudiólogo; Analista em Saúde – Médico Generalista I, II, ou III; Analista em Saúde.

Nutricionista – I ou II; Analista em Saúde – Psicólogo – I – Hospitalar; Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional – I; Auxiliar Administrativo Júnior – III – Farmácia (CAF); Auxiliar Administrativo Júnior – III – Farmácia (DOSE); Auxiliar Administrativo Junior I ou II – Recepção.

Auxiliar Administrativo Junior III – Almoxarife; Auxiliar Administrativo Junior – Recepção; Auxiliar Administrativo Pleno – Dpto Pessoal; Auxiliar Administrativo Pleno – Generalista; Podólogo; Técnico em Laboratório; Técnico em Nutrição; Técnico em Saúde – Enfermagem -Hemocentro

Técnico em Saúde – Enfermagem I – CTI; Técnico em Saúde – Enfermagem I – Clínicas e Técnico em Segurança do Trabalho.

Numa eventual contratação, a remuneração mensal dos profissionais pode variar de R$ 1.788,60 a R$ 8.362,52. Os interessados podem se inscrever exclusivamente via internet no site da Idtech. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O critério de classificação dos concorrentes baseia em duas etapas, sendo elas: análise curricular; e entrevista por competências.