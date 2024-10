6 coisas que parecem banais, mas envelhecem e a maioria das pessoas não faz ideia

Pequenas coisas do cotidiano estão contribuindo pro seu envelhecimento precoce e talvez você não tenha notado

Magno Oliver - 23 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Matthias Zomer/Pexels)

Que vamos envelhecer com o tempo isso é um fato, mas existem algumas práticas cotidianas que podem acelerar os sinais do envelhecimento sem que a gente perceba.

1. Não remover a maquiagem antes de dormir

O cuidado com a pele deve ser diário, principalmente para pessoas que usam maquiagem. Assim, dormir com maquiagem impregnada no rosto, por exemplo, obstrui os poros, causando acúmulo de resíduos e acelerando o aparecimento de rugas e acne. A limpeza noturna é fundamental para a saúde da pele e o combate ao envelhecimento.

2. Acumular estresse

Um dos principais males da atualidade, o estresse é um dos fatores que estimulam o envelhecimento do corpo humano. Em estado excessivo no corpo, ele gera a liberação de hormônios destrutivos, como o cortisol, que fazem bastante mal à pele.

3. Tomar banho com água quente

Esse tópico é sobre banhar de forma excessiva em água quente. O banho quente estimula a desidratação e é um grande inimigo da pele e dos cabelos.

4. Insônia

Ter sono de qualidade é importante para a pele, assim, a insônia pode acabar contribuindo para o envelhecimento. Dormir bem ajuda na manutenção dos tecidos cutâneos, da hidratação e até mesmo na regulação de produção de colágeno.

5. Não beber água suficiente

Não beber água diariamente também acelera seu processo de envelhecimento. Assim, a hidratação mantém a pele saudável, brilhante, com boa textura e viçosa. A falta de água acelera a perda de elasticidade, contribuindo para o surgimento de rugas e linhas finas.

6. Luz de aparelhos eletrônicos

Por fim, as telas são parte cada vez mais presentes no nosso cotidiano e a luz dos aparelhos eletrônicos aceleram o envelhecimento. De acordo com pesquisas recentes, a luz azul emitida pelos aparelhos podem causar alguns danos no organismo e no processo de envelhecimento de células e a pele.

