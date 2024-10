Motorista de aplicativo impede que passageiro entre com lata de cerveja e caso vai parar na delegacia

Trabalhador teve vidro traseiro do carro danificado durante desentendimento

Paulo Roberto Belém - 23 de outubro de 2024

Motorista de aplicativo teve vidro do carro danificado durante confusão. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 41 anos, foi preso por ameaçar um motorista de aplicativo, de 47 anos, após uma confusão envolvendo um pedido de corrida no Residencial Português, região Extremo-Nordeste de Goiânia.

Conforme relato de testemunhas, o motorista foi acionado e, ao chegar ao ponto de embarque, visualizou um passageiro que quis entrar no veículo com lata de cerveja, e não quis deixá-lo entrar no automóvel.

Após o início de discussão, o motorista ia embora, quando ouviu um objeto impactar e abrir um buraco no vidro traseiro do veículo, retornando para tirar satisfação com o passageiro sobre o porquê de ele ter feito aquilo.

Foi nesse momento que a vítima informou ter sido ameaçada com arma de fogo por um conhecido do passageiro.

Com isso, o motorista saiu imediatamente do local e quando saía do bairro pela GO-010, visualizou uma viatura da polícia, denunciando o que tinha ocorrido.

Os militares localizaram o homem, que foi encontrado com a arma de fogo. O autor relatou ter certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

No entanto, ele acabou sendo levado para a Central de Flagrantes por porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Ele também teve apreendido outra arma, modelo airsoft, mas não informou o paradeiro do passageiro causador da confusão.

O caso, que aconteceu no último sábado (19), está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).