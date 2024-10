Onde assistir Goiás x Amazonas pela Série B nesta sexta-feira (25)

Esmeraldino vem embalado após vitória por 4 a 0 diante da Chapecoense

Augusto Araújo - 23 de outubro de 2024

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (25). (Foto: Rosiron Rodrigues/GEC/ João Vitor Normando Cameli/ AFC)

Se segurando no sonho de conseguir alcançar o G-4, o Goiás enfrenta o Amazonas nesta sexta-feira (25), em partida atrasada, válida pela 18ª rodada da Série B.

A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Na última partida, realizada nesta segunda-feira (21), o Esmeraldino aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 sobre a Chapecoense. Juninho, o goleiro Tadeu (de pênalti), Lucas Ribeiro e Jhon Vásquez balançaram as redes.

Assim, o time alviverde chegou à 10ª colocação, com 45 pontos. Matematicamente, a equipe goiana ainda pode alcançar o G-4, apesar de estar a 11 pontos do 4º lugar, ocupado pelo Mirassol.

O Amazonas, por outro lado, perdeu para outro time de Goiânia, no confronto mais recente. Nesta terça-feira (22), o Vila Nova venceu a Onça Pintada, pelo placar de 1 a 0, com um gol saído aos 51 minutos do segundo tempo.

Dessa forma, a equipe do Norte do país ocupa o 11º lugar, com a mesma pontuação que o Goiás. No entanto, fica atrás no quesito saldo de gols.

A partida será transmitida em rede aberta pela TV Brasil, assim como pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma online Globoplay também irá repercutir todas as emoções do jogo em tempo real.