Crime brutal em Rio Verde: filho mata o pai covardemente após telefonema

Já preso, autor do homicídio explicou friamente a motivação e como agiu para vítima morrer rápido

Augusto Araújo - 24 de outubro de 2024

Filho matou próprio pai na madrugada desta quinta-feira (24), em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (24), em Rio Verde, após matar covardemente o próprio pai, de 56 anos.

O caso aconteceu no bairro Vila André Luiz, por volta das 01h50. Conforme relato do próprio autor, ele teria tomado a decisão ainda no período da tarde, após um telefonema da vítima.

Isso porque, em conversa com a mãe do jovem, realizada por volta das 14h, o homem teria dito que iria “capar” o filho, por um motivo não especificado.

Assim, o autor confesso teria planejado toda a ação para realizar o parricídio (crime de assassinato do pai), escondendo uma faca no próprio quarto e esperou anoitecer.

Quando a vítima chegou em casa do trabalho e se deitou na cama para dormir, o jovem se dirigiu ao quarto e desferiu os golpes de arma branca nele.

O suspeito afirmou, em depoimento, que tentou matá-lo o mais rápido possível, para que não houvesse chances de sobrevivência.

A mãe dele, de 55 anos, também teria sofrido ferimentos nos braços e pernas, ocasionados pelo objeto perfurocortante.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada à residência e conseguiu conter o jovem, que não ofereceu resistência à prisão.

Uma equipe de socorristas também compareceu ao local, encaminhando a mulher a um hospital e constatando o óbito do homem.

O autor confesso foi levado à delegacia municipal, onde se encontra à disposição do sistema judiciário, para as devidas medidas legais.