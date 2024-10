Homem é preso após matar outro a facadas e não conseguir dar explicação à polícia: “sou perturbado”

Agentes da Delegacia de Investigação de Homicídios foram acionados na cena e devem investigar as circunstâncias do crime

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2024

Homem foi preso em flagrante após homicídio em Goiânia: (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, foi preso nesta quinta-feira (24) suspeito de matar a facadas outro homem, de 32 anos, no Setor Campinas, região Centro-Norte de Goiânia.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi quem atendeu inicialmente a ocorrência. O homem acabou sendo preso em flagrante, junto da arma branca utilizada no crime.

No momento da prisão, os patrulheiros entrevistaram o autor, que respondeu desconexamente aos pedidos das autoridades: “Eu tô perturbado”.

O suspeito atingiu a vítima com um golpe fatal no pescoço, sendo o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Após os devidos procedimentos, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia, juntamente com agentes da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que devem investigar as circunstâncias do crime.