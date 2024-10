Márcio Corrêa perde último dia de propaganda eleitoral após descumprir decisão judicial

Emissoras de rádio e TV foram notificadas a não exibirem as pílulas durante a programação

Pedro Hara - 24 de outubro de 2024

Márcio Corrêa em campanha. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O candidato do PL à Prefeitura de Anápolis, Márcio Corrêa, perdeu o direito de veicular as pílulas da propaganda eleitoral nesta sexta-feira (25) – último dia útil antes das votações do segundo turno no domingo (27).

Isso aconteceu após o descumprimento de uma decisão judicial prévia, na qual o juiz Gleuton Brito Freire, da 141ª Zona Eleitoral, havia determinado que fossem retiradas propagandas que traziam informações ‘degradantes e sem comprovação’ sobre o adversário, Antônio Gomide (PT).

“A veiculação da propaganda impugnada, com fatos manipulados para desqualificar o candidato adversário, tem potencial lesivo suficiente para desnivelar o pleito, oferecendo dano irreparável ao processo eleitoral, devendo, portanto, ser prontamente combatida”, justificou, neste primeiro documento, o magistrado.

Como a ordem de suspensão imediata do material veiculado não foi atendida, uma nova decisão foi emitida pelo juiz Gleuton nesta quinta-feira (24), retirando o direito de Márcio Corrêa ter as inserções transmitidas.

As emissoras de rádio e TV já foram notificadas e não poderão exibir as pílulas, também sob pena de multa.

*Colaborou Caio Henrique.