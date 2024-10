Briga por conta de areia vira caso de polícia em Anápolis: “vou dar um tiro na sua cara”

Uma desavença entre vizinhos foi parar na polícia, na tarde desta sexta-feira (25), no bairro Jardim Santa Cecília, região Sudoeste de Anápolis.

Na ocasião, uma mulher, de 39 anos, havia sido solicitada pelo proprietário de um lote vazio, próximo à residência dela, para cuidar do terreno enquanto ele estivesse fora. No entanto, um homem, de 59 anos, parente do dono, decidiu realizar a limpeza do local por conta própria.

A situação se agravou quando, durante o serviço, o suspeito teria despejado lixo sobre materiais de construção — areia e brita — que a mulher havia adquirido para uso próprio, em uma construção que se iniciaria brevemente.

Assim, uma discussão se iniciou, momento em que o homem respondeu que a filha dele era policial e, por isso, iria voltar ao endereço mais tarde somente para “dar um tiro na cara da vizinha”.

Assustada, ela acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local, mas foi surpreendida com uma versão diferente por parte do suposto autor.

Segundo homem, durante os trabalhos, ele alegou que precisava remover uma quantidade de terra ao lado da casa dele, que serviria como reforço de um barranco com riscos de desabamento. Por isso, ele teria informado a mãe da mulher sobre a retirada dos materiais de construção.

Com isso, uma discussão teria se iniciado, com a vizinha reagindo com agressividade, proferindo xingamentos e acusações de que ele “já havia roubado várias coisas”, não só dela, mas de outras pessoas da rua.

Diante disso, ambos foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foram autuados pelo crime de ameaças, respectivamente, sendo liberados em seguida. Agora, um inquérito deverá determinar a causa da confusão.