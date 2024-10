Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de até R$ 9,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de todos níveis e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 25 de outubro de 2024

Pessoas realizando provas de concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Está chegando ao fim o prazo para as inscrições no concurso público para Prefeitura de Piranhas, município na região Oeste de Goiás, cujo objetivo é preencher 188 vagas, com salários que chegam até R$ 9.167.

As oportunidades são destinadas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (28), quando o período de cadastros se encerra. É necessário pagar uma taxa de inscrição, variando de R$ 80 a R$ 130, a depender do cargo desejado.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com previsão de aplicação no dia 24 de novembro. Também serão realizadas etapas extras, sendo estas com provas práticas e de redação, para determinadas vagas.

Confira todas as vagas disponíveis:

Nível Fundamental

Agente de Manutenção da Saúde (02)

Agente de Manutenção Escolar (02)

Agente de Manutenção (02)

Agente de Serviços Gerais Escolar (02)

Agente de Serviços Gerais (01)

Coveiro (02)

Cozinheira da Saúde (03)

Cozinheira Escolar (02)

Nível Médio/Técnico

Agente Administrativo (07)

Agente Administrativo da Saúde (02)

Agente Administrativo Escolar (02)

Agente Comunitário de Saúde (04)

Agente de Combate a Endemias (02)

Agente de Edificações (02)

Eletricista (02)

Fiscal de Obras e Posturas (01)

Fiscal de Tributos (01)

Mecânico (02)

Motorista (01)

Motorista da Saúde (09)

Motorista Escolar (06)

Operador de Máquinas Pesadas (02)

Ouvidor Público (01)

Pedreiro (01)

Técnico Agrícola (01)

Técnico de Saúde Bucal (02)

Técnico em Contabilidade (01)

Técnico em Enfermagem (28)

Técnico em Laboratório (01)

Técnico em Radiologia (03)

Técnico em Saneamento (01)

Técnico em Segurança do Trabalho (01)

Técnico em Topografia (01)

Técnico em Zootecnia (01)

Vigilante (01)

Vigilante da Saúde (08)

Nível Superior

Agente de Apoio da Educação Especial (15)

Agente de Fiscalização Sanitária (01)

Agente de Educação Infantil (02)

Analista de Licitações (01)

Analista de Meio Ambiente (04)

Analista de Vigilância Epidemiológica (01)

Agente de Vigilância Sanitária (01)

Analista Jurídico (01)

Assistente Social (01)

Assistente Social da Saúde (01)

Biólogo (01)

Cirurgião Dentista (01)

Controlador Interno (01)

Educador Físico (01)

Enfermeiro (06)

Engenheiro Ambiental (01)

Engenheiro Civil (01)

Farmacêutico (01)

Farmacêutico Bioquímico (01)

Fiscal de Meio Ambiente (02)

Fisioterapeuta (01)

Fonoaudiólogo (01)

Fonoaudiólogo Escolar (02)

Médico 40h (02)

Médico Cardiologista (01)

Médico Pediatra (01)

Médico Psiquiatra (01)

Nutricionista de Saúde (01)

Nutricionista Escolar (02)

Psicólogo da Saúde (01)

Psicólogo Escolar (01)

Psicólogo Social (01)

Psicopedagogo (01)

Professor 40h (09)

Professor 30h (08)

Terapeuta Ocupacional (01)

Para mais informações, leia o edital.