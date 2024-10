6 utilidades do amido de milho que toda dona de casa deveria conhecer

Poucos sabem que o produto tem utilidades que vão muito além da culinária

Ruan Monyel - 26 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest/Marcia Sales)

O amido de milho, popularmente conhecido como Maizena, é um ingrediente comum nas cozinhas brasileiras, utilizado em diversos preparos.

O que poucos sabem é que o produto tem utilidades que vão além da culinária, oferecendo soluções práticas e econômicas para o dia a dia.

Desde truques para limpeza até cuidados pessoais, o amido de milho pode trazer ótimos resultados com baixo custo. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra essas funcionalidades.

6 utilidades do amido de milho que toda dona de casa deveria conhecer

1. Substituto do talco

Quem nunca esqueceu de comprar o talco para o bebê, não é mesmo? Na falta do produto, o amido de milho pode substituí-lo de forma segura.

Por ser natural, livre de perfumes e substâncias químicas que causam alergia, ele é uma excelente opção para manter a pele do bebê seca e protegida.

2. Removedor de manchas

Sabe aquela mancha chata que parece impossível de tirar? O amido de milho pode ser um excelente aliado das suas roupas.

Basta aplicar uma quantidade do produto diluído em água e deixar agir por um tempo, assim, manchas de tinta, gordura e até sangue são removidas facilmente.

3. Alivia irritações

O amido de milho é um dos melhores produtos para aliviar coceiras e irritações na pele, principalmente as provocadas por picadas de insetos.

Ele pode ser usado puro ou diluído em um pouco de água, formando uma pasta de alívio imediato.

4. Melhora as queimaduras solares

Embora o uso de protetor solar seja indispensável, as queimaduras provocadas pelo sol ainda podem acontecer, principalmente em peles mais sensíveis.

Utilizar uma pasta de Maizena e água ajuda a aliviar a dor e refrescar as queimaduras, mas, mesmo assim, procure um médico para cuidar da pele.

5. Controle de oleosidade na pele

A pasta de água e amido de milho também é uma aliada no controle da oleosidade da pele. Basta aplicar no rosto e deixar agir por 30 minutos.

Mas além dos ingredientes básicos, é possível adicionar vitaminas e nutrientes para potencializar o poder da máscara caseira.

6. Lustra móveis

Por fim, a Maizena pode ser utilizada para polir os móveis, deixando-os com um brilho extra.

Depois de limpos, basta polvilhar um pouco do produto diretamente no móvel e, com um pano seco, passar por toda a superfície.

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!