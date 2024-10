Grupo de dança do Colégio Couto Magalhães vence competição na Argentina

Flávia Leite, professora da equipe, falou sobre a trajetória e elogiou o trabalho coletivo

Samuel Leão - 26 de outubro de 2024

Equipe de Anápolis, na Argentina. (Foto:UniEVANGÉLICA)

Uma equipe de dança do Colégio Couto Magalhães conquistou o primeiro lugar em um campeonato de dança de Buenos Aires, intitulado Festival de Dança Plié.

As alunas se fantasiaram de Oompa Loompas, icônicos personagens do filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, e performaram uma coreografia autoral.

A instituição fez uma publicação comemorando o título, no dia 24 de outubro. No evento, as anapolinos competiram com garotas de diversos países da América do Sul.

A trajetória não teria sido fácil, segundo a coordenadora do grupo, Flávia Leite. Ela foi a responsável pela preparação das alunas e da composição da perfomance, uma tarefa que só foi possível graças ao esforço coletivo.

“O comprometimento das alunas garantiu uma performance que chamou a atenção da organização do festival, proporcionando a oportunidade das alunas representarem não apenas o Colégio Couto Magalhães, mas também a cidade de Anápolis”, foi relatado.

Em meio a gritos, as dançarinas acompanharam atentamente o momento da premiação. E quando, finalmente, tiveram a confirmação, comemoraram emocionadas. Agora, voltam para casa trazendo na mala mais uma boa lembrança, mais um título.