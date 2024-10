Meses após alugar apartamento, mulher descobre o que a imobiliária não contou e consegue se mudar sem multa

Caso foi compartilhado nas redes sociais, deixando muitos internautas impressionados com tudo que aconteceu

Denilson Boaventura - 26 de outubro de 2024

Curitiba, capital do Paraná. (Foto: Ilustração/Zé Andrade/Wikimedia)

Meses após alugar um apartamento, Thaynara Dueck descobriu um segredo que a imobiliária manteve oculto e que acabou permitindo a saída do contrato sem penalidades.

A professora de inglês revelou nas redes sociais que, em setembro de 2023, alugou um sobrado em Curitiba (PR), logo após o casamento.

Na visita ao imóvel, foi informada de que um dos cômodos ficaria trancado por quatro meses, sem explicação clara sobre o motivo. Apesar da estranheza, Thaynara e o marido aceitaram a condição.

No entanto, em junho de 2024, a tranquilidade do casal foi interrompida quando o companheiro dela ouviu passos vindos do quarto trancado.

Ao se aproximar e perguntar quem estava ali, ouviu uma resposta inesperada — era a vizinha, que não percebeu estar sendo ouvida.

Thaynara então descobriu que a vizinha, proprietária do sobrado ao lado, usava uma passagem externa para acessar o quarto trancado.

Além de frequentar o espaço sem autorização, a vizinha também utilizava a eletricidade, elevando as contas do casal.

Após confrontarem a imobiliária, o casal não obteve respostas satisfatórias e continuou sem acesso à chave do quarto.

Sem revelar o nome da empresa, Thaynara contou que, depois do ocorrido, conseguiu deixar o imóvel sem pagar multa, encerrando o contrato com um acordo.