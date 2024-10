Procurado por diversos homicídios e latrocínios, “novo Lázaro” é preso pela ROTAM

Homem é suspeito de crimes em cidades como Aparecida de Goiânia, Luziânia, Pirenópolis, Anápolis e Senador Canedo

Samuel Leão - 26 de outubro de 2024

Homem conhecido como “Novo Lázaro” foi preso. (Foto: Divulgação)

Antônio Luiz Amorim Barbosa, que é conhecido por ser andarilho e de alta periculosidade, sendo inclusive investigado por vários homicídios, foi detido pela por militares da ROTAM na noite deste sábado (26), na cidade de Luziânia.

Ele é suspeito de ter assassinado três pessoas em uma casa de acolhimento em Senador Canedo, local onde havia sido recebido.

Conforme relatos das autoridades, no município em questão existem três investigações em andamento contra ele, todas relacionadas ao crime de homicídio. A polícia também informa que o homem tem sido descrito como o “novo Lázaro”, em referência a Lázaro Barbosa, o criminoso que, em 2021, aterrorizou Goiás, Bahia e o Distrito Federal com uma série de mais de 30 crimes.

Conhecido por se apresentar como pedreiro ou guardador de carros, o suspeito possui um extenso histórico criminal e é investigado por diversos latrocínios cometidos em cidades como Aparecida de Goiânia, Luziânia, Pirenópolis, Anápolis e Senador Canedo.

Ele, que utiliza o pseudônimo “Marcos” para despistar as vítimas, costuma circular por várias localidades do estado e aproveita as oportunidades em que é acolhido para cometer os crimes, que frequentemente envolvem atos de violência e roubo.

As investigações indicaram que a última aparição confirmada do suspeito ocorreu na cidade de Inhumas, conforme depoimentos de testemunhas.

O indivíduo agora está à disposição do Poder Judiciário e deverá responder pelos crimes cometidos.