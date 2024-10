Motociclista morre após gravíssimo acidente envolvendo carro próximo a Pirenópolis

Veículo foi abandonado no local, onde foram encontradas mais de 30 facas artesanais

Isabella Valverde - 27 de outubro de 2024

Veículos seguiam em sentidos opostos quando o acidente aconteceu. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 24 anos, morreu após sofrer um acidente na GO-338, no sentido Pirenópolis – Planalmira, na noite deste sábado (26).

No momento dos fatos, um Fiat Siena prata trafegava pela rodovia, quando na altura do KM 027, colidiu contra o motociclista que seguia no sentido oposto.

Logo após a batida, o motorista deixou o local abandonando o carro. Por este motivo, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após realizar os primeiros socorros na vítima, a encaminhou com ferimentos graves para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No interior do Fiat Siena foi encontrado uma mala contendo 31 facas artesanais e uma maquininha de passar cartão com o visor quebrado. Além disso, havia ainda cinco edredons de casal no porta-malas.

Ambos os veículos foram guinchados e levados para o Posto Polícia Rodoviária Estadual (DPMRv).