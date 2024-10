Mulher morre após ser jogada para fora do carro em grave capotamento

Vítima tinha 43 anos e não sobreviveu aos ferimentos

Gabriella Pinheiro - 27 de outubro de 2024

Patrícia Pinheiro Martins. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na noite deste domingo (27), deixou uma mulher, de 43 anos, morta no Setor São Carlos, em Goiânia.

A fatalidade ocorreu em torno de 18h, no Três Ilhas Acqua Park, no momento em que a vítima, identificada como sendo Patrícia Pinheiro Martins, trafegava com o veículo no local.

Em um dado momento, e por motivos ainda desconhecidos, o automóvel teria colidido contra um outro veículo, ocasionando o capotamento.

Com o impacto, a vítima foi jogada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no endereço. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram chamados e estiveram no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica compareceram no ambiente para realização de perícia e retirada do corpo.