Preso jovem que matou o próprio pai e deixou rastro de pânico na família em Goiás

Mãe e neta passaram a noite trancada dentro de um quarto

Karina Ribeiro - 27 de outubro de 2024

Um jovem, de 28 anos, foi preso horas após cometer um crime brutal na zona rural de Silvânia. Na tarde de sábado, ele teria matado o próprio pai, de 51 anos, com um tiro de espingarda calibre 32.

O motivo que teria levado ao assassinato ainda é desconhecido. O jovem teria fugido logo em seguida para a casa da mãe. Lá, teria chegado agitado e dito que tomaria alguns remédios e dormir.

A mulher teria percebido o comportamento suspeito do próprio filho e se trancado dentro do quarto com a neta, de apenas 05 anos. Ela teria permanecido nessa situação ao longo de toda a noite quando, uma terceira pessoa – que não foi identificada e a única que comunicou o fato à polícia – temendo pela vida da família foi até o local e a avisou sobre o ocorrido.

Com a movimentação na casa, o suspeito teria acordado e fugido pelo pasto. Momentos depois, policiais do Grupo de Radio Patrulhamento Aéreo (Graer), o teriam capturado e encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis.