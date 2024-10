Após ser eleito, Márcio Corrêa caminha pelo Centro e é recebido por apoiadores

Prefeito passou por lojas e também pelo Mercado Central

Pedro Hara - 28 de outubro de 2024

Márcio Corrêa passou pelo Mercado Central. (Foto: Reprodução)

No 1º dia após ser eleito prefeito de Anápolis na noite deste domingo (27), Márcio Corrêa (PL) foi ao Centro da cidade para agradecer e conversar com a população.

Ele passou por algumas lojas na rua Engenheiro Portela e também parou no Mercado Central, onde foi recebido por dezenas de trabalhadores e clientes que estavam no local.

Márcio Corrêa venceu Antônio Gomide (PT) no 2º turno com 58,56% dos votos válidos contra 41,44% do deputado estadual.