Paciente com tornozeleira eletrônica foge completamente nua do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia

Segundo populares, ela ainda teria retornado até unidade portando uma garrafa de vidro nas mãos

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2024

Paciente foge nua de hospital em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Usando uma tornozeleira e sem nenhuma roupa, uma suposta paciente do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa) teria fugido nessas condições da unidade de saúde na manhã desta segunda-feira (28).

Em vídeo registrado por populares, é possível ver o momento em que a mulher percorre o estacionamento, completamente nua, enquanto gesticula.

Segundo uma pessoa que trabalha próxima à unidade, ela estava acompanhada de outra mulher, que estaria grávida, mas não houve nenhum impedimento para a saída da mesma.

De acordo com ela, momentos depois, a mulher ainda teria retornado até o hospital, portando uma garrafa de vidro e estava com as mãos cortadas.

“Ela voltou correndo, com uma garrafa de vidro na mão e está toda cortada”, diz.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o Heapa, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.