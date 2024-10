Erosão próxima à BR-060 “faz aniversário”, aumenta com as chuvas e empresária desabafa: “tragédia 100% anunciada”

Prefeitura informa que projeto já foi aprovado e responsabilidade de obra é da Triunfo Concebra

Samuel Leão - 25 de outubro de 2024

Erosão avança e se aproxima da BR-060. (Foto: Reprodução)

Uma verdadeira cratera, que já derrubou o pavimento de uma rua paralela à BR-060, ameaça cada vez mais a integridade da rodovia, no trecho que corta o bairro Jardim Flor de Liz e o condomínio Sol Nascente. Apesar da gravidade da situação, o problema é antigo, tendo sido denunciado por moradores desde 2023, e agora toma grandes proporções.

Conforme reportagem do Portal 6 de março deste ano, donos de comércio da região formalizaram denúncia ao verem os negócios serem afetados pela queda do pavimento e o avanço da erosão.

Nesta sexta-feira (25), uma empresária enviou à reportagem um novo vídeo, mostrando que, apesar de cuidados paliativos, empregados especialmente pela Triunfo Concebra, com o intuito de evitar danos à rodovia, já não seguram mais a destruição da área.

“Se nada for feito, é certeza que ela vai chegar à rodovia. Já está muito próximo da rodovia, as pedras desceram, e a proximidade da pista agora é mínima. Se continuar, a rodovia vai ter que ser interditada. Isso é 100% previsível, não precisa ser engenheiro para saber que a tragédia está próxima. Eles ainda fecharam a saída da água, que escoava da pista”, desabafou.

Na primeira reportagem, a concessionária responsável pela rodovia informou que acompanha o caso, e ainda apontou que os serviços seriam de responsabilidade da Prefeitura de Anápolis, com a qual a empresa se reuniu para debater.

“É uma preocupação da Concessionária que, caso a Prefeitura não tome as providências e realize os serviços de sua responsabilidade no local, haja o agravamento da erosão, inclusive, no dia 01/04, ocorreu uma reunião com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Anápolis, abordando o tema”, expressou.

No total, a reportagem tentou obter posicionamentos da gestão municipal três vezes, todas sem resposta.À época, Triunfo Concebra enviou maquinário para mitigar o problema. Apesar dos cuidados despendidos, as recentes chuvas cavaram mais a cratera e retomaram a atenção para o “elefante na sala”.

“Isso começou ano passado, com as chuvas e nada foi feito. Tragédia 100% anunciada, porque a erosão só aumenta e nada acontece…triste realidade. Agora a água fica empoçada na pista e também não escorre mais”, relatou.

Ela ainda frisou, no registro, que a região é ocupada por empresas, e que os empresários, que dependem do tráfego pela região e das condições mínimas de infraestrutura para trabalharem, se sentem completamente abandonados.

O Portal 6 a Prefeitura de Anápolis informou que a obra o projeto já foi aprovado e que a obra é de responsabilidade da Triunfo Concebra. Procurada, a concessionária não respondeu aos questionamentos até o momento da publicação.

Leia nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que já aprovou o projeto e garantiu a licença para o início das obras, que são de responsabilidade da concessionária da rodovia, conforme definido em audiência de conciliação com o Ministério Público.