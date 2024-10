Criança de 7 anos morre afogada e corpo é encontrado após 45 minutos de buscas

Em um trágico incidente, ocorrido em Formosa, no entorno do Distrito Federal, um menino de 7 anos morreu afogado durante um passeio na Cachoeira JK Ecoturismo. A criança estava acompanhada pelo pai, que teria se distraído momentaneamente ao tirar a camiseta, momento em que perdeu o menino de vista.

Instantes depois, ao perceber o desaparecimento do filho, o pai tentou mergulhar para encontrá-lo, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) foi acionado por volta do meio-dia para iniciar as buscas pela criança.

O resgate, realizado sob condições adversas devido à água turva, levou cerca de 45 minutos. A equipe de mergulhadores encontrou o corpo do menino a oito metros de profundidade, enfrentando dificuldades pela baixa visibilidade. O acidente ocorreu no sábado (26), mas as informações foram divulgadas na segunda (28).

De acordo com as equipes, a criança apresentava sinais de trauma, o que pode ter causado a perda de consciência e contribuído para o afogamento. Essa possibilidade deverá ser investigada, para se compreender quais foram as circunstâncias da tragédia.

O acidente aconteceu no sábado, dia 26 de outubro. Em nota oficial, a administração da Cachoeira JK lamentou profundamente a tragédia e expressou solidariedade à família do menino.

A Polícia Civil de Goiá (PCGO) informou que um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do caso. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos, enquanto a investigação segue em andamento.

Confira, a seguir, a nota de pesar emitida pela administração da cachoeira na íntegra: