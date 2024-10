Conheça a cidade em Goiás que tem símbolo semelhante ao de Wall Street, em Nova York

Embora longe dos arranha-céus e da agitação de Manhattan, um "boi de ouro" serve como um símbolo da força e da riqueza do agronegócio local

Samuel Leão - 29 de outubro de 2024

Tradicional estátua do Touro de Bronze, em Nova York. (Foto: Pixabay)

Enquanto Nova York ostenta seu icônico touro de bronze na famosa Wall Street, Anicuns, uma pequena cidade no coração de Goiás, reivindica seu próprio símbolo de prosperidade: um imponente “boi de ouro gigante”. A escultura, situada na entrada da cidade, tornou-se um ponto turístico inesperado, atraindo curiosos e colocando a tranquila Anicuns no mapa.

Embora longe dos arranha-céus e da agitação de Manhattan, o “boi de ouro” serve como um símbolo da força e da riqueza do agronegócio local, que sustenta grande parte da economia da região. Já na Big Apple, o touro de Wall Street é visto como um sinal de otimismo financeiro, um ícone da bolsa de valores.

O material simbólico do boi, que seria o ouro, também remonta aos primórdios da cidade, que surgiu com o mote inicial da exploração do minério ainda no século XVIII.

Conhecida como “A Cidade que Nunca Dorme” por seu frenético ritmo, Nova York contrasta fortemente com o clima tranquilo de Anicuns. Entretanto, a cidade goiana tem seu próprio apelido que parece surgir: “A Pequena Wall Street do Cerrado”.

Ainda que o centro de Anicuns não tenha uma bolsa de valores em plena atividade, os negócios no campo seguem a todo vapor. A diferença é que, ao invés de negociar ativos, ações e moedas internacionais, por lá são negociados arrobas, unidade de medida utilizada para pesar o gado.

Além do boi dourado que rouba a cena na entrada da cidade, Anicuns oferece a seus visitantes a chance de experimentar um estilo de vida mais simples, com apenas 21 mil habitantes, em detrimento dos 8 milhões de Nova York.

Para completar a semelhança entre as cidades, coroada pela estátua, falta apenas a tradição Nova Yorkina, de tirar fotos acariciando os testículos do touro, se tornar também uma prática a ser realizada com o boi de Anicuns.