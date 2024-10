Daniel Vilela aposta em obras no Aeroporto de Goiânia para impulsionar Estádio Serra Dourada

Leilão do complexo está marcado para o dia 04 de dezembro na Bolsa de Valores

Pedro Hara - 29 de outubro de 2024

Daniel Vilela durante evento no Aeroporto de Goiânia. (Foto: Vice-Governadoria)

Coordenador do Grupo de Trabalho (GT) de modernização do Serra Dourada, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que as obras realizadas no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, serão importantes para a integração com o projeto que será implementado na praça esportiva.

“[O Serra Dourada] será o maior centro de entretenimento do Brasil. Pretendemos fazer algo revolucionário, que também será importante para a CCR e para o aeroporto. Queremos realizar grandes eventos, eventos internacionais que vão depender do desenvolvimento desse aeroporto para receber aqueles que virão”, disse Daniel.

A concessão do Serra Dourada na Bolsa de Valores está marcada para o dia 4 de dezembro. Concluída, a previsão é que as obras tenham início em 2025.

“Estaremos realizando o leilão e torcendo para que tenhamos sucesso, para que, no ano que vem, as obras de requalificação do estádio e arredores já se iniciem. Na verdade, é uma cessão, que inclui também o ginásio [Goiânia Arena] e toda a região, que será transformada. Esse projeto transformará o Serra Dourada em um centro de entretenimento para receber brasileiros e pessoas que venham de fora para grandes eventos no nosso estado”, salientou Daniel.