Não existe nada mais prazeroso do que comer uma carne macia e suculenta, não é mesmo? E, para isso, não é preciso comprar os cortes mais caros.

A arte de cozinhar é composta por inúmeras técnicas, e uma delas, embora simples, consegue amaciar qualquer corte de carne.

Com ingredientes simples, esse tempero, além de deixar o corte suculento, vai arrancar elogios de todos que comerem. Veja o passo a passo.

Segredo dos chefs para deixar a carne macia e suculenta

Que atire a primeira pedra quem nunca comprou uma carne diferente para variar o cardápio e, só na hora de comer, viu o quanto ela era dura.

Mas, para evitar esse probleminha, um chef de cozinha divulgou, através do seu perfil no Instagram (@patriciocarvalho21), um tempero, no mínimo, revolucionário.

Além de deixar o corte extremamente saboroso, essa técnica consegue deixar qualquer carne macia e muito suculenta, utilizando apenas uma fruta comum.

No vídeo, o chef utiliza o bife de colchão duro como exemplo, e para fazer o amaciador, o ingrediente principal é o abacaxi.

Descasque a fruta, bata as cascas com 500 ml de água no liquidificador, coe e, então, adicione uma colher de bicarbonato de sódio.

Essa misturinha, embora pareça sem sentido, contém componentes que conseguem amaciar as fibras presentes na proteína.

Por fim, despeje a mistura na carne e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após esse tempo, basta temperar a carne com sal e temperos a gosto e finalizá-la como quiser.

E prontinho! Fazendo apenas esse preparo simples, você terá uma carne macia e extremamente suculenta. Veja o vídeo:

