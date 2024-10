Zerar filas nos hospitais e abrir 2 mil creches: Márcio Corrêa traça metas para primeiros meses de 2025

Em entrevista ao Portal 6, prefeito eleito detalhou projetos para ciclo como gestor do município

Augusto Araújo - 29 de outubro de 2024

Márcio Corrêa em entrevista ao Portal 6. (Foto: Portal 6)

Na noite desta terça-feira (29), o Portal 6 entrevistou Márcio Corrêa (PL), prefeito eleito em Anápolis para o ciclo 2025-2028.

Em conversa com o jornalista Caio Henrique, Márcio destacou que as principais prioridades da gestão serão a saúde e a educação, que tentará já entregar resultados logo no começo da função.

“Eu tenho prioridades que, nos primeiros 30 dias, os cidadãos vai sentir a diferença gritante, no ponto de vista de zerar as filas de consultas, exames e cirurgias (…). Não adianta querer jogar a responsabilidade para outros entes federativos”, afirmou.

Além disso, o prefeito eleito declarou que irá abrir 2 mil vagas de creches já nos primeiros meses de 2025.

Márcio também ressaltou que já deu início a conversas com a Caixa Econômica Federal (CEF) para viabilizar 2.500 moradias para Anápolis no ano que vem, oriundas do projeto “Construindo Sonhos”.

Segundo ele, a expectativa é de que nos primeiros 90 dias seja dado o start para o programa habitacional.

Márcio também ressaltou a necessidade de revisar todos os contratos terceirizados firmados pela gestão de Roberto Naves e revisar o que for essencial para a cidade. “Precisamos retomar a capacidade de gestão e fiscalização”, ponderou.

Em relação ao secretariado que assumirá o comando das pastas no município, ele indicou que está analisando diferentes perfis e que já espera definir alguns nomes a partir da próxima semana.

“Anápolis é um celeiro de excelentes profissionais, capazes de compor esse quadro e trazer soluções para os problemas da cidade”, disse.

Outro ponto de destaque foi a questão da desburocratização do município, o que ele enxerga como estratégia fundamental para devolver o protagonismo de Anápolis no cenário goiano.

“Hoje quem investe, quem empreende, é o maior cliente da prefeitura. Gera emprego, gera riqueza pro município, gera arrecadação, mas encontra uma série de dificuldades [burocráticas]”, analisou.

Por fim, Márcio apontou que terá como objetivo melhorar a infraestrutura da cidade para atrair empresas da indústria e mostrar o potencial de Anápolis.