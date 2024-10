Câmera de segurança flagra momento em que motociclista é assassinado a sangue frio em Goiás

Atirador efetuou oito disparos a queima-roupa na vítima, que não teve chances de se defender

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2024

Jovem sendo morto (Foto: Reprodução)

Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que um jovem, de 28 anos, foi executado com tiros à queima-roupa nesta quarta-feira (30), em São Patrício, cidade do Norte Goiano.

Nas imagens, é possível observar a vítima chegando em uma moto com a esposa na garupa, em direção a um utilitário que vinha na direção oposta.

De repente, outro homem desce do carona do automóvel e vai ao encontro do jovem, efetuando oito disparos e fugindo do local.

Segundo a esposa da vítima, o atirador estava encapuzado e ao abordar os dois, teria perguntado pelo nome “Lucas” que não era o do marido.

O jovem teria levantado o capacete e logo após ocorreram os disparos. A mulher não foi ferida.

Ela também informou aos policiais que a vítima teria passagem pela polícia, era usuária de drogas e possuía inimigos, mas não soube identificar quem seria o autor dos tiros.

Equipes da Polícia Civil (PC) estiveram no local realizando a perícia, procedimento que será anexado no processo de investigações a ser realizado pela instituição.