Conheça uma das fazendas mais incríveis de Goiás que é aberta ao público e oferece viagem no tempo

Propriedade é destino turístico popular que atrai visitantes de todas as partes do Brasil

Maria Luiza Valeriano - 30 de outubro de 2024

Fazenda Babilônia já foi considerada um dos maiores engenhos de açúcar do Brasil colonial (Foto: Divulgação)

A 15 km de Pirenópolis, há um pedaço de terra que guarda séculos de história goiana. Além das cachoeiras e demais passeios já conhecidos e amados por quem passa pela cidade, a Fazenda Babilônia chama atenção por ser uma das mais antigas do estado – e aberta a visitação com direito a um café colonial com produtos da terra.

Construída no início do século 19 pelo Comendador Joaquim Alves de Oliveira, um exportador que acumulou riqueza na região, a fazenda é uma janela para o passado colonial do Brasil. Com 1,2 mil hectares de área, composta pela casa grande, um engenho e uma capela, a propriedade é um exemplo da arquitetura e de como era a vida em uma época distante.

Originalmente conhecida como Engenho São Joaquim, a fazenda foi erguida por escravos e reflete o estilo construtivo típico do período, com paredes de pau-a-pique cobertas por telhas de barro, estrutura em madeira e pisos de tábuas corridas. À época, era um dos maiores engenhos de açúcar do Brasil.

Após 1800, o Engenho São Joaquim já era conhecido como a maior empresa agrícola do estado. Além de cana, plantava-se mandioca e algodão em escala industrial, tendo a Inglaterra, em plena Revolução Industrial, como grande compradora.

Diante da demanda, a produção contava com cerca de 200 escravos, sendo 120 homens e 80 mulheres e crianças.

Outro destaque da Fazenda Babilônia é a capela barroca, que abriga uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos proprietários originais.

Em 26 de abril de 1965, o complexo foi tombado como patrimônio histórico nacional, inscrito no Livro do Tombo das Belas Artes. A importância histórica da Fazenda Babilônia vai além de sua arquitetura; ela simboliza as raízes culturais de Pirenópolis, cidade fundada em 1727 e conhecida por seu rico patrimônio histórico.

Hoje, a propriedade é um destino turístico popular que atrai visitantes de todas as partes do Brasil. Nos finais de semana e feriados, são abertas as portas para oferecer uma imersão na história e na cultura de Goiás.

Um dos principais atrativos é o “Café Sertanejo”, um café colonial servido no casarão histórico, onde os visitantes podem saborear pães, doces e outros produtos feitos com ingredientes da própria fazenda.

Além disso, o local possui infraestrutura para receber turistas, incluindo banheiros, estacionamento e visitas guiadas, que permitem uma exploração detalhada do casarão de 200 m² e seu pequeno museu de objetos antigos.

Mais informações sobre visitas, estão disponíveis por meio dos telefones (62) 99294-1805 ou (62) 99291-1511.