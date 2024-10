Descubra qual é a única palavra em português que tem plural no meio e é pouco falada

Por se tratar de um pronome, essa palavra tem uma variação muito particular

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/ Alexandre Campbell/IMPA)

A Língua Portuguesa é muito complexa e cheia de particularidades, por isso o português é um idioma difícil de ser aprendido.

Além disso, mesmo que se estude a gramática por completo, é quase impossível aplicar todas as regras corretamente no dia a dia.

Entre essas curiosidades, talvez algo que você não saiba: existe uma única palavra em português cujo plural fica no meio e não no final, como normalmente estamos habituados.

No português, a palavra que tem plural no meio e não no final é “quaisquer”, que é o plural da palavra “qualquer”.

Geralmente, os substantivos terminados com vogais, tem o plural específico.

Nesses casos, acrescenta-se apenas o “S” no final da palavra para formar o plural. É o que ocorre, por exemplo, com “escola” e “escolas” ou então com “cadeira” e “cadeiras”.

Outro caso são os substantivos terminados em “M” sempre têm o final alterado para “NS” no plural. Exemplos disso são “trem” e “trens”, além de “som” e “sons”.

Por fim, existem várias regras de formação do plural, e essas duas são as mais comuns.

Na expressão “qualquer” e “quaisquer”, trata-se de um pronome que varia apenas em número, ou seja, entre singular e plural.

Nessa variação, ocorre a adição da letra “S” ao primeiro elemento, um fenômeno conhecido como desinência de plural medial, pois os pronomes em português seguem regras próprias de concordância verbal e nominal.

Não é uma regra, mas o uso de “quaisquer” é bem mais comum na linguagem jurídica, inclusive na legislação do Brasil.

Entretanto, usar “qualquer” com expressões plurais logo em seguida está errado no português formal, então fique atento.

