Em depoimento, “novo Lázaro” afirma ter ‘prazer em matar’ e que repetiria crime se preciso

Declarações foram consideradas, inclusive, para que prisão do suspeito fosse convertida em preventiva

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2024

Homem conhecido como “Novo Lázaro” foi preso. (Foto: Divulgação)

Preso em Luziânia por militares da ROTAM no último sábado (26), Antônio Luiz Amorim Barbosa, de 36 anos, definido como o “novo Lázaro”, disse em depoimento à polícia que tem “prazer em matar”.

Segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), a declaração foi considerada, inclusive, para que a prisão fosse convertida em preventiva.

O Portal Metrópoles divulgou que a promotora Denise Nóbrega relatou que, à época de uma prisão em 2015, o “novo Lázaro” afirmou que não teria problemas em voltar a matar.

“Cumpre destacar as palavras do denunciado em sede policial, na ocasião acima narrada, quando afirmou que ‘se for preciso, é capaz de matar mais pessoas; que tem prazer em matar pessoas’”, aponta o documento.

Crimes

Antônio é acusado de ter deixado um rastro de violência em pelo menos cinco municípios goianos: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Pirenópolis e Senador Canedo.

Conforme relatos das autoridades, só em Senador Canedo existem três investigações em andamento contra ele, todas relacionadas ao crime de homicídio.

O suspeito segue preso e continua à disposição do Poder Judiciário.

A alcunha de “novo Lázaro”, foi empregada em referência a Lázaro Barbosa, criminoso que, em 2021, aterrorizou Goiás, Bahia e o Distrito Federal com uma série de mais de 30 crimes.