Funcionário é demitido após ser desmascarado por detetive contratado por empresa

Após flagrante, ele foi dispensado da empresa por justa causa

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2024

Justiça. (Foto: Ilustração/Pexels)

Um funcionário de uma presa em Catalunha, na Espanha, foi demitido após ser desmascarado por um detetive particular que foi contratado pela empresa. O motivo? É que o profissional foi pego realizando musculação enquanto estava afastado por atestado por problemas no tornozelo.

Segundo a Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, as licenças por doenças vêm disparando no local e custam cerca de 7 bilhões de euros anuais às empresas.

Durante o período de reabilitação do funcionário, o detetive registrou todas as atividades dele na academia, em que o mesmo estava “realizando exercícios físicos que consistem em levantar peso (especificamente um peso adicionado à barra de 40 kg) com uma barra enquanto estava deitado em um banco, com os joelhos levantados acima do corpo, formando um ângulo agudo, realizando diversas repetições”.

Ao ver as evidências, a empresa então alegou “violação da boa-fé contratual” e demitiu o homem por justa causa. O funcionário contestou a decisão na Justiça, alegando que os exercícios faziam parte da recuperação.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha decidiu a favor da empresa, considerando que o trabalhador comprometeu a recuperação e que a demissão era cabível.

