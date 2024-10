Jovem de Goiânia revela quanto faturou após viralizar com vídeo polêmico

Influenciadora ficou conhecida por publicar conteúdos sensuais em plataformas digitais

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2024

Pâmela Alves. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quase do dia para noite, a moradora de Goiânia Pâmela Alves se tornou assunto nas redes sociais por um motivo específico: a publicação de um vídeo. De forma ousada, a jovem deu o que falar após compartilhar uma gravação em que aparece dançando funk com um short curto.

Aparentemente o resultado ficou acima do esperado. Isso porque, em apenas algumas horas, a jovem conquistou diversos seguidores e, de quebra, revelou ter faturado mais de R$ 13 mil.

Com apenas 18 anos, ela ficou conhecida na web por publicar conteúdos caseiros – que vão desde sexo explícito até fotos e vídeos mais sensuais – em plataformas como Privacy, Telegram e X – antigo Twitter.

Para se ter uma ideia, os vídeos acumulam visualizações que variam de 10 mil até 50 mil no Instagram. A grande maioria é de gravações em que Pâmela dança funk.

Mas não é só ela que decidiu se jogar no meio. Nas redes sociais, ela afirma que conta com o apoio do marido, Ryan Cristian, que também participa das gravações.

“Nós não temos um relacionamento aberto, nós temos um relacionamento liberal. Ou seja, a gente não fica com outras pessoas tipo: ‘Ah, eu fico com alguém sem ele estar por perto ou ele fica com outra pessoa sem eu estar por perto’ não, não é desse jeito. A gente só fica em três”, diz.