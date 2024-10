Motoristas de aplicativo e taxistas saem no braço no Aeroporto de Goiânia

Situação foi registrada no final da tarde desta quarta-feira (31) na porta no terminal

Da Redação - 30 de outubro de 2024

Confusão foi registrada em vídeo por presentes. (Foto: Reprodução/ @uberhistorias)

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, foi palco de uma confusão generalizada envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo.

A situação aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (30) e teria sido motivada por disputa de passageiros no local.

Registradas por um cinegrafista amador, as imagens foram publicadas no perfil @uberhistorias do Instagram.

Além dos golpes desferidos entre eles, os veículos dos profissionais também foram alvos de ataques da “classe rival” – esquentando ainda mais os ânimos na porta do terminal.

O Portal 6 apurou que um dos envolvidos, de 35 anos, se feriu gravemente na confusão.

Além de se queixar de dores no tórax e pescoço, ele também sofreu um traumatismo craniano e precisou receber atendimento emergencial do Corpo de Bombeiros.

O atual estado de saúde ainda não foi divulgado.