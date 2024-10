Conheça a cidade que ficou mundialmente famosa por ter apenas 1 criança entre a população

Vilarejo do Japão enfrenta um problema que vem atingindo vários países do mundo

Magno Oliver - 31 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal AFP News Agency)

Ao invés de crianças, adolescentes e outros jovens pelas ruas brincando, correndo, se divertindo, um cenário de deserto e solidão impressionantes.

Essa é a realidade da pequena cidade de Ichinono, grande metrópole do Oeste do Japão, situada a cerca de 60 quilômetro de Osaka.

A região é um dos 20.000 municípios onde a maioria dos moradores tem 65 anos ou mais, de acordo com levantamento do governo.

Em meio a uma cidade situada em um cenário de abandono e decorada com bonecos em tamanho natural para compensar a sensação de vazio, uma novidade para trazer ânimo para todo mundo.

Ichinono teve sua primeira criança nascida em décadas, sendo batizada como Kuranosuke Kato.

Em 2021, os pais Rie e Toshiki (33 e 31 anos) mudaram-se de Osaka para Ichinono, onde nasceu seu filho Kuranosuke. A escolha foi para trocar a vida urbana pela vida no campo quando, em decorrência da pandemia, conseguiram maior flexibilidade no trabalho.

“Só por ter nascido aqui, nosso filho conta com o amor, o apoio e a esperança de tantas pessoas, mesmo que ainda não tenha conquistado nada na vida”, brinca seu pai, Toshiki.

O vazio existencial

“Para tentar compensar o vazio, as ruas de Ichinono são decoradas com bonecos em tamanho real para recriar a sensação de alguma atividade. Alguns estão em balanços, outros empurram um carrinho carregado de lenha ou lançam um sorriso sinistro aos visitantes”, explica o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba ao G1.

O parlamentar luta para aumentar a baixa taxa de fertilidade no Japão como uma “emergência silenciosa”. O Japão aplicou uma política de imigração restritiva e tem a segunda população com idade mais avançada do mundo, depois de Mônaco.

Na tentativa de manter a vida nas ruas e relembrar tempos passados, Kuranosuke Kato, uma moradora idosa de Ichinono, começou a criar bonecos de pano.

Esses bonecos, colocados em praças, escolas e outros locais públicos, representam moradores antigos e jovens que não existem mais.

A ideia de Kato, além de manter o local mais acolhedor, também se tornou uma forma de expressão artística e de resistência ao esvaziamento da cidade. Os bonecos acabaram atraindo visitantes e curiosos.

