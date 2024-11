Israel Novaes e Afonso Padilha são as grandes atrações para aproveitar o final de semana em Goiás

Depois de uma semana cansativa, nada melhor do que uma programação diferente para relaxar

Isabella Valverde - 31 de outubro de 2024

Israel Novaes e Afonso Padilha se apresentam em Goiânia neste final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Final de semana é sinônimo de diversão, por isso, nada melhor do que aproveitar para reunir a galera e curtir as melhores programações de Goiás.

Por isso, o Agenda Portal 6 separou o melhor para aqueles que desejam uma programação diferente para relaxar depois de uma semana cansativa de trabalho.

Nesta sexta-feira (1º), véspera de feriado, os goianos poderão aproveitar o melhor do pagodinho com o sertanejo no We Love Arena, que acontecerá na Arena Multiplace.

A grande festa será agitada por Israel Novaes, Categoria de Base, Mateus & Fabrício e o Dj Lagoa. Os interessados podem garantir os ingressos por meio do site Bilheteria Digital.

Saindo da música e indo para boas risadas, o humorista Afonso Padilha levará o espetáculo “Ninguém se Importa” para o Teatro São Francisco, em Anápolis.

O show de stand up está marcado para acontecer no sábado (02) e os ingressos podem ser garantidos através daplataforma Ingresso Digital.

Como uma boa risada nunca é demais, o comediante também é atração confirmada em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, no domingo (03).

Não quer perder? Garanta as entradas também por meio da plataforma Ingresso Digital.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: