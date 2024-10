Onde assistir Goiás x Guarani pela Série B neste sábado (02)

Esmeraldino reacendeu esperanças de acesso à Série A após sequência de vitórias

Augusto Araújo - 31 de outubro de 2024

Goiás e Guarani se enfrentam neste sábado (02). (Foto: Rosiron Rodrigues/ GEC/ Raphael Silvestre/ Guarani FC)

Ainda tentando uma chance de subir para a Série A em 2025, o Goiás receberá o Guarani neste sábado (02), em partida válida pela 35ª rodada.

A bola vai rolar a partir das 17h no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Depois de quase perder todas as esperanças de acesso, o Esmeraldino emendou uma sequência de três vitórias que reacendeu as expectativas dos torcedores.

A mais recente foi um 3 a 0, diante do Operário, jogando em casa. Breno Herculano, Lucas Ribeiro e Paulo Baya marcaram para o time goiano.

Com isso, o Goiás subiu para o 8º lugar, alcançando os 51 pontos. Entretanto, ainda se encontra a oito pontos do 4º colocado, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

Por outro lado, o Guarani ocupa a lanterna da Série B, e precisa desesperadamente pontuar para evitar o rebaixamento.

Porém, o último jogo foi uma derrota por 2 a 0 para o Novorizontino. Dessa forma, a equipe está a sete pontos da Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A TV Band vai transmitir a partida em rede aberta, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também vai repercutir todas as emoções ao vivo, por meio das mídias digitais.