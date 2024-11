Ativista discute racismo com Tiago Leifert

Bate-boca aconteceu durante uma live

Folhapress - 01 de novembro de 2024

Apresentador reagiu a comentários feitos pelo ator Icaro Silva (Foto: Reprodução)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O apresentador Tiago Leifert bateu boca com Sara Zarâ, uma ativista da causa negra, durante uma live. O tema era Vini Jr., que perdeu na votação da Bola de Ouro. Para Leifert, ele deveria mesmo assim ter ido ao evento. Já para Sara, não era necessário, pois se tratava de um ambiente hostil e racista.

Segundo o jornalista, o atleta do Real Madrid deveria ter comparecido mesmo sabendo que seria derrotado pelo espanhol Rodri. Para ele, teria sido “absurdamente legal” se Vini tivesse chegado “de peito estufado”, olhado os jurados nos olhos e aplaudido ironicamente a decisão de tirar dele o título de melhor jogador do mundo.

Sara chegou a fazer um vídeo criticando a postura de Leifert. Na live, ela confirmou o que pensa e disse que a fala dele seria “desumana e equivocada” por, em teoria, reforçar o racismo.

Foi o próprio Tiago quem convidou Sara para o debate. Na opinião dela, conviver com mais um episódio duro não seria bom para ele, que sofre recorrentemente com discriminação. Na visão de Leifert, ele perdeu a Bola de Ouro por outros motivos que nada tinham a ver com isso.

“Eu não posso ser acusado de uma coisa que eu não sou só porque eu discordo de vocês. Estou do mesmo lado e sempre defendi o Vini Jr.”, disse ele.

A conversa, porém, começou a ficar mais acalorada. Sara reclamou de não ser ouvida e de ser interrompida constantemente pelo apresentador. Os dois não conseguiram concordar.

“Se você vive aqui neste planeta, você já conseguiu entender que o Vinícius, como todo brasileiro preto, passa por provocações e crimes racistas o tempo todo”, comentou.

“Você não sabe conversar e não sabe ouvir. Você não está mantendo a sua educação no diálogo. Você é herdeiro, e eu não sou, estou no horário de trabalho. Esse seu argumento só atrapalha nossa vivência”, emendou a ativista.

FAMOSOS REBATEM LEIFERT

Maria Rita, Bruno Gagliasso, Pathy de Jesus e Mika Linz foram alguns dos artistas que criticaram a postura do ex-apresentador da Globo Tiago Leifert sobre Vini Jr.

Em uma publicação num perfil do Instagram, um seguidor sugeriu que Leifert estivesse “ensinando um homem negro a lidar com o racismo”, e isso chamou a atenção das celebridades.

“Absurdamente legal teria sido a sua decisão de não emitir opinião”, escreveu a cantora Maria Rita, que ainda completou ironicamente:

“Racismo é igual cair na pilha? Ah, que vergonha”, opinou.

O ator Bruno Gagliasso soltou um palavrão antes de falar o que pensa. “Calado é um poeta”, escreveu.