Caiado nomeia novos professores para a rede estadual de Goiás; confira os nomes

Selecionados devem ficar atentos aos procedimentos do cadastro, que é realizado eletronicamente

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Secom)

Por meio de uma publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, nesta quarta-feira (30), o governador Ronaldo Caiado anunciou a nomeação de 316 professores, visando preencher o quadro de servidores na rede de ensino do estado.

As convocações fazem parte de uma série de pessoas selecionadas após aprovação em um concurso público, somando um total de 1.266 profissionais somente deste certame.

Os candidatos tomarão posse de forma eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), de forma a garantir as vagas.

Para isso, é necessário realizar o cadastro na plataforma e, posteriormente, enviar o RG e CPF digitalizados (frente e verso – legíveis) para o e-mail [email protected]. Na mensagem, é necessário escrever: “Eu, [nome completo, CPF], solicito cadastro básico”.

Depois disso, serão realizadas novas etapas, nas quais os concorrentes devem ficar atentos aos prazos e passos seguintes.

Todos os nomes podem ser conferidos na lista completa, divulgada no documento governamental. O anexo também detalha os locais onde os profissionais serão alocados.