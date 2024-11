Dia de Finados: veja a programação das missas em Anápolis

Estruturas foram montadas pela Diocese, com o auxílio da Prefeitura de Anápolis, para que a população possa se abrigar das chuvas ou do sol

Samuel Leão - 01 de novembro de 2024

Fachada do cemitério São Miguel (Foto: Samuel Leão)

Com a chegada do Dia de Finados, a Diocese de Anápolis divulgou a programação de missas. Todos os cemitérios da cidade receberão celebrações, contando, inclusive, com a presença do bispo diocesano, Dom João Wilk.

Na divulgação constam os três cemitérios do perímetro urbano de Anápolis. São eles o Cemitério Parque, situado no bairro Vila Mariana, o Cemitério Memorial Parque, na saída para Joanápolis, e no clássico Cemitério São Miguel, no Centro.

Estruturas foram montadas pela Diocese, com o apoio da Prefeitura de Anápolis, para que a população possa se abrigar das chuvas ou do sol. Segundo a própria Cúria Diocesana, esse “é um momento de recordação pelos entes queridos falecidos”, quando são prestadas homenagens e reservados momentos de meditação e memória.

Confira:

Cemitério Parque (Vila Mariana)

Missas às 07h, 08h30 (com Dom João Wilk, bispo diocesano), 10h (com o vigário geral Padre Edimilson Luiz), 11h30, 13h, 14h30, 16h e 17h30.

Sacerdotes da Diocese estarão disponíveis para confissões e para conceder indulgências plenárias, nos três cemitérios.

Cemitério São Miguel (Centro)

Missas a cada hora, das 07h às 17h, com exceção do horário de almoço, às 12h.

Cemitério Memorial Parque (Saída para Joanápolis)

Missas às 07h, 09h e 15h, todas ministradas por sacerdotes da Diocese.

Cemitérios Distritais