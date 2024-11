Filmes em cartaz: veja a programação dos cinemas de Anápolis nesta semana

“Terrefier 3” e “Todo Tempo Que Temos” são os destaques da semana

Ruan Monyel - 01 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/Diamond Filmes/Imagem Filmes)

Nesta semana, a programação dos cinemas de Anápolis está recheada de opções para todos os gostos, seja você fã de bons sustos ou de histórias que tocam o coração.

Estão em cartaz produções que prometem despertar arrepios, cenas repletas de adrenalina e atuações comoventes, com uma seleção que destaca os gêneros de terror e drama.

Está em dúvida sobre qual filme assistir neste fim de semana? Fique tranquilo, nós vamos te ajudar! Confira um apanhado completo do que está esperando por você nas telonas de Anápolis.

Começando pelos mais corajosos e ainda no clima de Halloween, o 3º capítulo de um filme que começou como uma produção independente e ganhou notoriedade em todo o mundo finalmente chegou aos cinemas.

“Terrifier 3” é o mais novo slasher de terror. Com cenas no mínimo nojentas e um personagem assustador, o filme promete revirar o estômago dos espectadores.

Na trama, após as atrocidades cometidas no último Halloween, o macabro e psicopata palhaço Art (David Howard) decide fazer novas vítimas no Natal.

Durante as matanças no feriado, um grupo de sobreviventes das terríveis atrocidades do palhaço decide caçá-lo para pôr fim aos crimes. Veja o trailer:

Não é corajoso o suficiente para assistir a um filme de terror nos cinemas? Pode respirar aliviado; afinal, bons dramas também fazem parte da programação.

“A Forja” e “O Som da Esperança”, dois filmes com viés cristão e histórias que prometem emocionar os espectadores, estão com sessões abertas.

Mas o grande destaque vai para o mais novo trabalho do eterno Homem-Aranha, Andrew Garfield. A recomendação é levar os lencinhos para a sala de cinema.

Em “Todo o Tempo Que Temos”, um inesperado e peculiar acaso do destino acaba transformando a vida de dois jovens, que passam a viver uma linda história de amor.

No entanto, um trágico acontecimento pode colocar um fim precoce a essa bela história, e agora a única solução é aproveitar cada segundo, antes que seja tarde. Veja a prévia:

Fechando a programação com chave de ouro, grandes títulos dos mais variados gêneros cinematográficos podem te salvar do tédio no fim de semana. Veja a lista completa:

– Megalópolis;

– Venom: A Última Rodada;

– Robô Selvagem;

– Transformers: O Início;

– Coringa 2;

– Não Solte.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!