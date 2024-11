Homem rende funcionárias e rouba comércio em Aparecida de Goiânia

Imagens de câmera de segurança serão usadas para identificar autor do crime

Augusto Araújo - 01 de novembro de 2024

Homem assaltou loja de bijuterias em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram a ação de um homem que assaltou uma loja de bijuterias no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º). As imagens mostram o suspeito passando na frente do estabelecimento, antes de adentrar o local de fato.

Na sequência, o autor entra na loja e aborda uma funcionária. Neste momento, ele teria pedido para ver alguns anéis. Contudo, logo depois ele saca um revólver e anuncia o assalto.

Dessa forma, o suspeito acabou levando o celular de duas trabalhadoras do estabelecimento, além de R$ 250 em dinheiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local, para colher depoimentos e receber as imagens do sistema de segurança, no intuito de identificar o autor do crime.

O caso foi entregue à Polícia Civil (PC), que agora irá dar continuidade às investigações do ocorrido.