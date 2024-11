Médico é acusado de provocar aborto enquanto namorada dormia durante viagem de reconciliação em Pirenópolis

Jovem, que estava gestante de três meses, perdeu o bebê após ter comprimidos introduzidos na vagina

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2024

Remédios encontrados dentro do canal vaginal da vítima. (Foto: Reprodução)

Prometendo formar uma família e se casar foi a maneira que um médico goiano, de 25, encontrou para atrair a namorada, de 27, para uma suposta viagem de reconciliação, em Pirenópolis. Mas o que seriam dias românticos se transformou em um momento traumático para a vítima, após a suspeita do jovem cometer um aborto forçado nela. O crime teria acontecido na última terça-feira (29).

A vítima e o suspeito, iniciaram um relacionamento e, em meados do mês de julho, a jovem revelou ao rapaz que estava grávida dele.

Sem aceitar o fato, ele afirmou que não queria ter um filho e propôs para que ela realizasse o aborto, o que foi negado. A relação teria terminado logo depois, com a jovem decidindo manter a gravidez e, inclusive, dizendo que a família estava muito feliz com a chegada de um novo ente.

Mesmo separados, ela e o médico se encontravam em algumas ocasiões. Nesses momentos, muitas vezes, segundo relato, o suspeito oferecia um suco, que a fazia passar mal com cólicas fortes e sangramento. Em uma delas, ela teria ido parar no hospital e precisou tomar medicação para ‘segurar’ o bebê.

Na segunda-feira (28), porém, o médico teria convidado a jovem para ir até uma pousada em Pirenópolis sob proposta de casamento, constituição familiar – numa espécie de reconciliação.

Lá, em um dado momento, a vítima teria ficado sonolenta e pego no sono. Ao acordar, ela encontrou o suspeito enfiando o dedo dentro da vagina dela e pediu para que ele parasse, mas foi ignorada.

Somente ao levantar, ela notou que havia algo no canal vaginal e, então, encontrou dois comprimidos dentro da vagina. Desesperada, ela questionou o homem, que logo tomou os remédios da mão dela, a empurrou para dentro do banheiro e bateu a porta.

A jovem então saiu correndo e pediu ajuda para a recepcionista, que a colocou em outro quarto e acionou a Polícia Militar (PM). Quando os militares chegaram, o suspeito já havia deixado o local.

Ela ligou para familiares, que a buscaram em Pirenópolis e a levaram para Goiânia – onde mora – sentindo fortes cólicas. No local, foram encontrados dois comprimidos no útero. Ainda durante a consulta, a bolsa estourou, resultando na perda do feto.

Ela foi orientada a procurar uma Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) para denunciar o ocorrido e o caso deve ser investigado.